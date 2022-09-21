Fiona Kasırgası hızla ilerleyerek Dominik Cumhuriyeti'ni vurdu
Porto Riko'yu vuran Fiona Kasırgası hızlanarak ilerliyor. ABD hava durumu tahminleri, kasırganın Karayip Adaları'nda daha da güçleneceğini öngörüyor. Dominik Cumhuriyeti'ni vuran kasırga şu ana kadar en az 7 kişinin ölümüne yol açtı.
Porto Riko'yu vuran Fiona Kasırgası hızlanarak ilerliyor. ABD hava durumu tahminleri, kasırganın Karayip Adaları'nda daha da güçleneceğini öngörüyor. Dominik Cumhuriyeti'ni vuran kasırga şu ana kadar en az 7 kişinin ölümüne yol açtı.
Üçüncü kategoride fırtına alarmı verilen kasırganın saatte 135 kilometre hızla ilerlediği; kısa bir süre içinde dördüncü kategoriye yükselebileceği belirtiliyor. Bu, en yüksek ikinci kategori.
Şu ana kadar aşırı yağış ve fırtına ilk olarak Porto Riko'yu etkisi altına aldı. ABD'ye bağlı adada en az dört kişi hayatını kaybetti; ev ve işyerlerinin yüzde 80'ine elektrik verilemiyor.
Buradan Karayip Adaları'nda ilerleyen kasırga Porto Riko'nun en yakınındaki Dominik Cumhuriyeti'ne ulaştı. Şu ana kadar ülkede iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 18 yaşında bir kadın devrilen elektriğin direğinin altında kaldı; yaşı belirtilmeyen bir erkek ise devrilen bir ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
Dominik Cumhuriyeti'nin devlet başkanı Luis Abinader, ülkenin doğusundaki üç bölgeyi "felaket bölgesi" ilan etti ve hayati tehlike barındıran ani seller olabileceği konusunda uyardı.
Bölgedeki birçok adada da alarm seviyesi yükseltildi; halkın sığınaklardan çıkmaması konusunda uyarılar yapıldı. Birçok adada elektriğe erişim yok ve ani sel baskınları riski var.
Bölge halkı, bunun 2017'de meydana gelen ve Porto Riko'da yaklaşık 3.000 kişinin ölümüne yol açan Maria Kasırgası'ndan sonra gördükleri en büyük kasırga olduğunu söylüyor.
Fiona Kasırgası Porto Riko'ya Pazar günü ulaştı. Üç gündür ani sel baskınları, toprak kaymaları ve çamur akıntılarıyla mücadele eden halk, elektrik kesintisi sürerken evlerinde biriken suları dışarı atmaya çalışıyor. Yetkililer, elektriğin adaya yeniden ulaşmasının günler alabileceğini söylüyor.
Ada'daki elektrik hatları Maria Kasırgası'nda çok büyük zarar görmüştü; bugüne kadar tam anlamıyla çalışacak hale getirilemedi. Tamir çalışmaları sürerken bu kez de Fiona Kasırgası adayı vurunca milyonlarca kişi günlerdir elektriksiz kaldı.
ABD Başkanı Joe Biden, Porto Riko'ya yardımların hızla ulaştırılması için çalışmaya başladıklarını açıkladı.
Porto Riko'da hayatını kaybedenler arasında nehir akıntısına kapılan 58 yaşında bir erkek ile jeneratör yangınında hayatını kaybeden 70'li yaşlarında bir erkek de var.
Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti'nin etrafındaki adalarda da sığınaklar hazırlandı, bölge sakinlerine kasırganın ilerleyişini dikkatle takip etmeleri uyarısı yapıldı.
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Fiona Kasırgası hızla ilerleyerek Dominik Cumhuriyeti'ni vurdu/fiona-kasirgasi-hizla-ilerleyerek-dominik-cumhuriyeti-ni-vurdu-3522165
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