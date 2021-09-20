Fintech altyapı sağlayıcısı Integrated Finance, Octopus Ventures, 500 İstanbul ve Superseed Ventures'ın katıldığı turda, 2 milyon pound tutarında yatırım aldığını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, Integrated Finance, sağladığı API bağlantıları ile finansal kuruluşlara ve fintech girişimlerine finans şirketleri ile aynı kabiliyetleri vermeyi hedefliyor. Girişimin bu sayede fintechlerin ve finansal kurumların hızlı bir şekilde ürünlerini pazara açmalarına destek olmayı amaçladığı kaydedildi.
Alistair Cotton, Daniel Cronin, Koray Argun ve Canay Özel tarafından kurulan Londra merkezli girişimin teknoloji ekibi Türkiye'de bulunuyor.
'3 KAT HIZLANDIRDIK'
Girişimin kurucularından Alistair Cotton, "Müşterilerimizin yeni ürünler çıkarmalarını 3 kat hızlandırıyoruz, bu sayede kuruluşumuzdan beri müşteri sayımız 5 kat arttı. Fintech'lerin güçlü finansal teknik altyapılar kurması gerekiyor, bunu da genelde hem zaman hem para kaybı yaşayarak kendileri inşa etmeye çalışıyorlar. Diğer yandan dünyada finansal teknolojiler ekosistemi geliştikçe, finan|sal kuruluşların ve fintech'lerin yararlanabileceği hizmet sağlayıcı sayısı giderek artıyor. Integrated Finance olarak biz bankalar ve finansal hizmet sağlayıcılar ile fintech'ler arasındaki bağlantıyı kolaylaştırarak, fintech'lerin hızlanmasını sağlıyoruz" dedi.
500 Istanbul ortaklarından Arın Özkula ise, Integrated Finance'in fintech'ler için önemli bir rol oynayacağını belirterek, "Finansal teknolojiler dünyada ciddi bir büyüme yaşarken, tüm ekosistemi birbirine bağlayacak altyapı sağlayıcılarının önemi artıyor. Integrated Finance'in, İngiltere ve Avrupa'daki fintech'lerin yanında, Türkiye'den de global pazarlara açılmak isteyen fintech girişimlerini ve finansal kuruluşları ciddi şekilde hızlandırabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Öte yandan, Integrated Finance, 500 Istanbul'un Arf ve Ango sonrası ikinci fonundan açıkladığı 3'üncü yatırımı oldu. Önümüzdeki ay 2 yatırım daha açıklayacaklarını belirten Özkula, yıl sonuna kadar toplam 8 yatırım yapacaklarını bildirdi.
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