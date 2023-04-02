Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Avrupa

Finlandiya’da seçim yarışı başa baş gidiyor

Finlandiya’da düzenlenen genel seçimlerde şu ana kadar oyların yüzde 40’ının sayılması ile Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Partisi oyların yüzde 20,8’ini, mevcut Başbakan Sanna Marin'in Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi ise oyların yüzde 20,7’sini aldı

Giriş: 02.04.2023 - 22:37 | Güncelleme: ABONE OL
Finlandiya’da seçim yarışı başa baş gidiyor
Finlandiya’da seçimlerinde son durum
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

İskandinav ülkesi Finlandiya'da düzenlenen genel seçimlerde yerel saatle 09.00’da başlayan oy verme işlemi yerel saatle 20.00’da sona erdi. Şu ana kadar oyların yüzde 40’ı sayılırken, seçim yarışında başa baş bir mücadele oluyor. Sayılan oylara göre, Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Partisi oyların yüzde 20,8’ini, mevcut Başbakan Sanna Marin'in Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi oyların yüzde 20,7’sini ve Riikka Purra liderliğindeki Gerçek Finler Partisi ise oyların yüzde 18,6’sını aldı.

İlk sonuçların ardından konuşan Marin, liderliğin yine de partisinin lehine değişebileceğinden emin olduğunu ifade ederek, "Seçim günü oylarından büyük bir pay alacağımıza dair bir his var" dedi.

Finlandiya’da kesin olmayan sonuçlara göre koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.
Toplam 22 partiden 2 bin 400'den fazla adayın yarıştığı seçime dair resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısına kadar açıklanması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tedirgin eden açıklama: Kuraklık müsilaja yol açabilir
Tedirgin eden açıklama: Kuraklık müsilaja yol açabilir
Validen millete duygusal teşekkür
Validen millete duygusal teşekkür
Şahan Gökbakar ve Kerem Kınık polemiği sürüyor
Şahan Gökbakar ve Kerem Kınık polemiği sürüyor
İYİ Parti'de temayül yoklaması başladı
İYİ Parti'de temayül yoklaması başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.