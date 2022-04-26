Finlandiya ve İsveç gelecek ay NATO'ya başvuracak mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından NATO'ya üyelik ihtimali üzerinde durulan Finlandiya ve İsveç'in, gelecek ay İttifak'a üyelik başvurusu kararı alabileceği iddia edildi.
Finlandiya basınından Iltalehti gazetesinde yer alan haberde, iki ülke başbakanının mayıs ortasında bir araya gelerek NATO'ya katılıma ilişkin kararlarını eş zamanlı ilan etmeyi planladığı öne sürüldü.
İsveç basınından Aftonbladet gazetesindeki bir haberde de NATO'ya girmeleri halinde ABD ve İngiltere'nin bu iki ülkeye güvenlik desteği sağlama sözü verdiği hatırlatılarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu yapacağı iddiası yer aldı.
Basında yer alan iddialara ilişkin iki hükümetten de açıklama yapılmadı.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'DAN NATO'YA KATILIM SİNYALİ
Dış politikada askeri tarafsızlık ilkesini benimseyen İsveç ve Finlandiya, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana NATO'ya üye olma sinyalleri vermeye başlamıştı.
Bu kapsamda İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, hükümetin olası NATO'ya katılım sürecini hızlandırmak için ulusal güvenlik raporunun iki haftada tamamlanmasına karar verildiğini belirtmişti.
Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen de 15 Nisan'da verdiği röportajda, ülkesinin "büyük ihtimalle" NATO'ya üyelik için başvuru yapacağını kaydetmişti.
RUSYA'DAN İKİ ÜLKEYE NATO'YA KATILIM UYARISI
Eski Rusya Başbakanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Dimitri Medvedev ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuru yapması durumunda Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki askeri varlığını güçlendireceği ve bölgeye nükleer silah gönderebileceği uyarısında bulunmuştu.
Rusya ile 1340 kilometrelik kara sınırı paylaşan Finlandiya, İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya ile 1939'da "Kış Savaşı" adı verilen muharebede 3 aydan fazla çatışmıştı.
İki ülke arasındaki savaş, 12 Mart 1940'ta imzalanan Moskova Barış Anlaşması ile son bulmuş, anlaşma kapsamında Finlandiya, sınır bölgelerinden Salla ve Karelia şehirleri ile Rybachi yarımadasından Rusya'ya toprak vermeyi kabul etmişti.
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