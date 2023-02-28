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Finlandiya, Rusya sınırında çit yapım çalışmalarına başladı

Rusya ile sınır komşusu olan Finlandiya, pilot aşamasındaki bir uygulamayı devreye sokarak sınıra 3 km uzunluğunda çit örülmeye başlandığını duyurdu.

Giriş: 28.02.2023 - 19:44 | Güncelleme: ABONE OL
Finlandiya, Rusya sınırında çit yapım çalışmalarına başladı
AA

Finlandiya, ülkenin doğusunda bulunan Rusya sınırındaki Imatra geçiş noktasının her iki tarafında üç kilometre uzunluğunda çitin inşası için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Finlandiya Sınır Muhafızı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu bariyer uygulamasının pilot aşamada olduğu ifade edildi.

Çalışmalara bugün orman temizliğiyle başlandığı ifade edilen açıklamada, "Imatra geçiş noktasının her iki tarafında üç kilometre uzunluğunda çitin inşa çalışmalarına başlandı. Mart ayında yol yapımı ve çit montajına başlanacak. Ardından teknik gözetim sistemi yapılacak. Pilot uygulamanın haziran sonuna kadar tamamlanması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hükümet tarafından söz konusu proje için sağlanan fonun 70 kilometrelik bariyer için kullanılacağı kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters

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