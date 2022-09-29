Finlandiyalı bakan canlı yayında bayıldı

Euro Weekly News'in haberine göre, dün akşam Helsinki'de canlı yayınlanan bir hükümeti brifingi, İçişleri Bakanı Mikkonen'in bayılması nedeniyle yarıda kesildi.
Düştüğü sırada kameraların göremeyeceği bir yerde duran Mikkonen, aniden dönen kameralarla iki meslektaşının ayağa kalkmasına yardım ettiği an görüntülendi.
Bayılmasına neyin sebep olduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmayan Mikkonen, sosyal medya hesabından "Bayıldığım için brifingden ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi iyiyim." açıklamasında bulundu.
Mikkonen, Kuzey Akım 2 ile ilgili devam eden durumu görüşmek üzere bir araya geldikleri aktarılan brifingde, Finlandiya'nın Rusya sınırı boyunca bir çit inşa etmeyi düşünebileceğini önerdi.
KUZEY AKIM BORU HATTINDAKİ SIZINTILAR
Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.
İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.
AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.
Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuş, Kuzey Akım 2 ise henüz çalıştırılmamıştı.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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