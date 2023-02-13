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Haberler Dünya Finlandiya'dan Türkiye'deki depremzedelere 3 bin kişilik barınma yardımı - Deprem

Finlandiya'dan Türkiye'deki depremzedelere 3 bin kişilik barınma yardımı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da onbinlerce insan evlerini kaybederken Finlandiya'dan barınma desteği geldi. Helsinki yönetimi, Türkiye'ye 3 bin kişi kapasiteli barınma yardımı gönderdi.

Giriş: 13.02.2023 - 23:35 | Güncelleme: ABONE OL
Finlandiya'dan Türkiye'deki depremzedelere 3 bin kişilik barınma yardımı - Deprem
AA

Finlandiya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 3 bin kişi kapasiteli barınma yardımı gönderdi.

Finlandiya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından 3 bin kişiye acil barınma yardımı yapıldı.

Yardımların ilk kısmı, NATO'nun Avrupa-Atlantik Felaket Müdahale Koordinasyon Merkezi aracılığıyla 11 Şubat'ta teslim edilirken, Türkiye'ye gönderilen acil yardım malzemeleri arasında ısıtmalı çadırlar ve sobalar yer alıyor.

Finlandiya İçişleri ve Savunma bakanlıkları, söz konusu yardımların lojistiği konusunda birlikte çalıştı.

Kurtarma çalışmaları için de bölgeye ekip gönderen Finlandiya'dan 3 uzman Avrupa Birliği Sivil Koruma Ekibinin, 4 uzman da Teknik Destek Ekibinin parçası olarak kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

Finlandiya İçişleri Bakanı Krista Mikkonen, yaptığı yazılı açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla on binlerce kişi öldü ve yıkım çok büyük. Depremin vurduğu bölgelerde devasa bir barınma ihtiyacı var. Finlandiya, malzeme yardımı göndererek insanların temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

Suriye'de de depremden etkilenenler için maddi yardım hazırlığında olan Finlandiya, depremin ardından yapılacak kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının önemine işaret ediyor.

Fotoğraf: AA

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