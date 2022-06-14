Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

Bloomberg News'in haberine göre, Niinisto Pazartesi günü Finlandiya'da YLE TV1'e verdiği bir röportajda, "Süreç o kadar sıkıştı ki ilerleme hakkında hiçbir şey söylenmemiş olmasına şaşmamalı, çünkü hiçbir şey olmadı" dedi ancak "bu kötü bir haber olarak da alınmamalı" diye ekledi.
Finlandiya ve İsveç geçen ay Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından NATO'ya girmeye çalışmış ancak Türkiye bu kararı veto etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sıklıkla İsveç ve Finlandiya'nın terörle mücadele konusunda daha fazlasını yapmasını talep etmişti.
Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın, NATO'ya katılmasına izin verilmeden önce PKK'yı ve onun yan örgütlerini da terör örgütü saymasını ve her iki ülkenin de Ankara'ya silah satışlarına yönelik bazı kısıtlamaları kaldırmasını talep ediyor. Ayrıca bazı isimlerin de iadesini istiyor.
"GÜNDE BİRKAÇ KEZ TEMAS HALİNDEYİZ"
Niinisto, üç ülke arasında toplantı yapıldığını ve bir sonraki görüşmenin Finlandiya'nın istekli olmasına rağmen düzenlenmediğini belirtti ancak "Günde birkaç kez sürekli temas halindeyiz" diyerek görüşmelerin devam edeceğinden emin olduğunu söyledi.
Niinisto, "Türkiye'nin hedeflerinden biri, kendisine karşı terörizmi gerçekten aydınlatmak, dünyanın görmesini ve ciddiye almasını sağlamak olabilir. Ancak biz zaten tüm terör eylemlerini kınıyoruz" dedi.
Niinisto, Finlandiya'nın terörle mücadele uygulamalarının ortalama bir NATO ülkesininkilerle uyumlu olduğunu ve ilgili mevzuatı yakın zamanda yenilediğini, bu nedenle geliştirmek için 'yapabilecekleri fazla bir şey olmadığını' da sözlerine ekledi.
STOLTENBERG "TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ ANLIOYORUZ" DEMİŞTİ
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesiyle ilgili ifade ettiği endişeler hakkında iki ülke ile de yakın diyalog içinde olduğunu vurgulayarak, İsveç'in terörle mücadele mevzuatını değiştirmeye başlamasını ve müstakbel bir NATO üyesi olarak silah ihracatı için yasal çerçeve sağlayacak olmasını memnuniyetle karşıladığını söylemişti.
* Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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