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Finlandiya'dan NATO ve Türkiye açıklaması

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliği hakkında olumlu mesaj aldıkları Türkiye'nin, harekete geçmesini beklediklerini söyledi.

Giriş: 20.02.2023 - 13:12 | Güncelleme: ABONE OL
Finlandiya'dan NATO ve Türkiye açıklaması
AA

Haavisto, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na girerken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili soru üzerine Haavisto, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, bugün Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Eminim ki ABD'nin mesajı şu: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Haavisto, 30 NATO ülkesinden Türkiye ve Macaristan'ın katılım protokollerini henüz onaylamadığını anımsatarak, bu iki ülkenin de en kısa sürede onay vereceğini ümit ettiklerini, kendi üzerlerine düşeni yaptıklarını ve kararın NATO ülkelerine ait olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'dan şu ana kadar yalnızca Finlandiya'nın üyeliğine olumlu yaklaştığı belirtilen ve bununla ilgili değerlendirmesi sorulan Haavisto, şunları kaydetti:

"Türkiye'den aldığımız mesaj, geçen yaz üçlü muhtırada üzerinde mutabık kaldığımız konuları Finlandiya olarak yerine getirdiğimizdi. Tabii bu olumlu bir mesaj, ancak yine de Türkiye'nin harekete geçmesi gerekiyor."

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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