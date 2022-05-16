Finlandiya Cumhurbaşkanı: NATO üyeliği için resmen başvuracağız

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, resmi olarak NATO üyeliğine başvuracaklarını duyurdu.
Başbakan Sanna Marin, Cumhurbaşkanı Niinisto ile birlikte Helsinki'de yaptığı ortak basın toplantısında, Finlandiya parlamentonun söz konusu kararı birkaç gün içinde onaylamasını umduğunu söyledi.
Marin, Niinisto'nun da kendisinin de NATO üyesi ülkelerle yakın temas kurduklarını ifade etti.
Kararın önünde hala parlamento süreci olduğunu hatırlatan Marin, "Ama parlamentonun bu tarihi kararı, azim ve sorumlulukla tartışacağına inanıyorum" dedi.
NATO üyesi ülkeler ise Almanya'nın başkenti Berlin'de dışişleri bakanları düzeyinde bir araya geldi. Toplantılara İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları da katıldı.
Toplantıların ardından Berlin'de değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun "açık kapı" politikasını destediklerini vurguladı.
Ancak Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha önce belirttiği "İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin misafirhanesi" düşüncesini tekrarladı ve şunları söyledi:
"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki görüşlerimizi, neden karşı olduğumuzu açık şekilde söyledik. NATO'nun genişlemesine karşı olduğumuz için değil, teröre destek veren ülkelerin müttefik olmaması gerektiğine inandığımız için karşıyız."
NATO toplantısında da İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine verdiği desteği üye ülkelere anlattıklarını belirten Çavuşoğlu, "Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik" dedi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı ise Erdoğan'ın gündeme getirdiği bu sorunlarla ilgili görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise NATO'nun yeni üyeler kabul etmeye yönelik "açık kapı" politikasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.
NATO'nun söz konusu açık kapı politikasının esas olduğunu belirten Truss, "Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılmayı kabul etmeleri durumunda Avrupa güvenliğini güçlendirecekleri açıktır" diye konuştu.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma sürecini hızlandırmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Yeni üyelerin ittifaka katılım süreçleri genellikle bir yılı bulabiliyor. Ancak Reuters'ın aktardığına göre Baerbock, NATO toplantısı için Berlin'de toplanan dışişleri bakanlarının yakalanan momentumun kaybedilmemesi için anlaştığını söyledi.
Baerbock, gazetecilere yaptığı açıklamada "Almanya hızlı bir onay süreci gerçekleştirmek için her şeyi hazırladı" dedi.
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ise Finlandiya ve İsveç'in katılımı için herhangi bir anlaşmanın "haftalar içinde" yapılmasını umduğunu belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Sözcüsü John Kirby, iki ülkenin NATO'ya katılıp katılmamasının Rusya'ya bağlı olmadığını söyledi.
Kirby'nin bu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının "hata" olacağı konusundaki uyarısının ardından geldi.
Öte yandan İsveç, NATO dışişleri bakanları ile Berlin'de müzakerelere devam ediyor. Ülkenin ittifaka katılmaya da yaklaştığı belirtiliyor.
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Finlandiya Cumhurbaşkanı: NATO üyeliği için resmen başvuracağız/finlandiya-cumhurbaskani-nato-uyeligi-icin-resmen-basvuracagiz-3439380
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