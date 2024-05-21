'Finito. Yallah. Kış Kış. L*ve You' DasDas'ta

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İstila!, Yuva, Yalnızlar Kulübü, Kabileler gibi sevilen oyunları seyirciyle buluşturan B Planı, yeni oyunu “Finito. Yallah. Kış Kış. L*ve You.” ile 27 Mayıs akşamı DasDa’ta izleyici karşısında olacak.

Oyunda eşinden ayrılıp Londra’dan İstanbul’a dönen Ekin, bir yandan ülkedeki politik ve ekonomik değişimlere adapte olmaya çalışırken bir yandan da kendini yeniden var etmeye çabalar. Başına gelenler onu tekinsiz, eğlenceli ve tuhaf bir yolculuğa çıkarır; hayal dünyasıyla gerçek hayatı birbirine karışır.

Derem Çıray ve Sami Berat Marçalı'nın birlikte yazdığı oyunda Evrim Doğan, Erdi Güçlü, Görkem Kasal, Ali Rıza Kubilay ve Gülce Oral oynuyor. Marçalı'nın yönettiği oyun, sezonun son temsili ile 27 Mayıs’ta DasDas’ta olacak.