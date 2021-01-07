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Finish Su Endeksi, Finish ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) uzmanlarından oluşan bir ekiple oluşturulan Finish Su Endeksi Türkiye'deki kullanılabilir su miktarını gerçek zamanlı olarak gösteriyor.

Finish Su Endeksi, suyun sınırlı bir kaynak olması nedeniyle olası su sıkıntısı riskine dikkat çekerken, konuyu gündemde tutmayı da amaçlıyor. Haftalık olarak güncellenen endekse 'www.yarininsuyu.com/finish-su-endeksi' adresinden erişilebiliyor. Endeks, kamu kuruluşlarına ait veri tabanlarıyla, küresel ve akademik kaynaklardan alınan verilerin işlenmesi sonucunda oluşturuluyor.

Endeksin yükselmesi su stresinin azaldığını; düşmesi ise su stresinin arttığını gösteriyor. Seviyenin, 100’ün altına inmesi 'su stresi'nin varlığına işaret ediyor. Endeks, 100 seviyesinin ne kadar altında olursa, su stresi de o kadar yüksek oluyor. Endeksin 70 seviyesini alması ise 'şiddetli su stresi' olduğu anlamına geliyor.

100'ÜN ÜZERİNE HİÇ ÇIKMADI

Son olarak 27 Aralık'ta güncellenen endeks 85.02 seviyesinde bulunuyor. Yani şu anda Türkiye'de devam eden bir su stresi var. Ocak 2020'den bu yana hesaplanan endeksin hiçbir zaman 100 değerine ulaşmamış olması ise Türkiye'deki su sorununun boyutunu ortaya koyuyor. Endeks bugüne kadar en yüksek Mart 2020'de 87.16 değerini gördü.

Bunun yanında sitede yer alan bilgilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 20.9 iken, bu oran Ankara'da yüzde 21.4, İzmir'de ise yüzde 37.9 seviyesinde bulunuyor.