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        Haberler Gündem Çevre Finike'nin afetlere dirençli olması için hibe desteği | Son dakika haberleri

        Finike'nin afetlere karşı direncinin arttırılması için hibe desteği sağlandı

        Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu'nca yürütülen üniversite-kamu-sivil toplum işbirliğinde Finike'nin Deprem ve Sel Felaketine Karşı Direncinin Arttırılması Projesi hibe desteği aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:20 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:20
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        Finike'nin afetlere dirençli olması için hibe desteği
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        Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu'nca yürütülen üniversite-kamu-sivil toplum işbirliğinde Finike'nin Deprem ve Sel Felaketine Karşı Direncinin Arttırılması Projesi hibe desteği aldı.

        İlçede, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında hibe desteği verilen projede yer alan kamu kurumları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla teknik toplantı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, ilçede karar alma süreçlerine sivil toplum kuruluşlarının katılımının güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin doğal ve beşeri afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme kapasitelerini geliştirmek, şehirleri ve toplumu dirençli hale getirmek konuları görüşüldü.

        Finike Belediyesi ve Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifi (UMESKO) öncülüğünde yürütülen projeyle ilçenin deprem ve sel felaketine karşı hem kamu kurumlarının hem de halkın daha dirençli hale getirilmesi, maddi ve manevi zararlarının en aza indirgenmesi hedefleniyor.

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