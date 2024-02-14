Fındıkta zirai don endişesi

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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un fındık üretiminde Türkiye'de önde gelen şehirlerden biri olduğuna, Bafra ve Çarşamba ovalarında önemli tarımsal üretim yapıldığına işaret etti.

Kış mevsimi olmasına rağmen hava sıcaklığının bölgede 20 dereceleri gördüğünü belirten Sağlam, tarımda şu an için sıcak havaların olumsuz bir etkisinin oluşmadığını dile getirdi.

Özellikle Samsun'un doğu kesimindeki ilçeleri Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Salıpazarı, Ayvacık'ta yoğunlukla fındık üretildiğini aktaran Sağlam, "Bugüne kadar bir sıkıntı yok ama bu havaların sıcaklığı biraz daha uzarsa sıkıntı olabilir, fındıklarda gözlerin patlaması ve olası bir donda meyvelerimiz zarar görebilir." dedi.

"METEOROLOJİYİ ÇOK YAKIN TAKİP EDİYORUZ"

Sahada sürekli kontroller yaptıklarını anlatan Sağlam, şöyle devam etti:

"Şu anda hiçbir ekili ürünümüzde, dikilmiş olan ürünlerimizde sıkıntı yok. Meteorolojiyi çok yakın takip ediyoruz. Dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğa karşı her an arazideyiz. Hububat alanlarımızın tamamında arpa, buğday tarlalarında herhangi bir sıkıntı yok. Ovalarımızda üretilen ürünlerimizde, zaten sulama imkanları olduğu için üretimde sıkıntı olmayacak. Kivi, elma, armut tamamen ilkbahar geç donlarından etkilenebilir. Önümüzdeki günlerde meteoroloji verilerine baktığımızda hava sıcaklığının düşeceğinden dolayı bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum."