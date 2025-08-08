Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu'na saldırı
Rize'nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun, bir kişinin fiziki saldırısına uğradığı bildirildi
Rize'nin Fındıklı ilçesinin kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çervatoğlu'nun bugün M.A.Ö. tarafından fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan Çervatoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
