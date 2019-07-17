Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2019 yılı fındık hasadı öncesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım kararı ve fiyatın belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, üreticinin dört gözle TMO'dan gelecek müjdeli haberi beklediğine dikkati çekti.

Fındıkta istikrarlı bir fiyat politikası için devlet eliyle mutlaka müdahil alım yapılması gerektiğinin altını çizen Karan, şu ifadeleri kullandı:

"Fındık üreticisi artık hasat için gün sayıyor. Bu yıl ürünün erken olgunlaştığını da göz önünde bulunduracak olursak, sahil bandında üreticilerimiz bu ay sonu itibariyle bahçesine girerek hasada başlayacaktır. TMO'nun alım kampanyası ve taban fiyatı ay sonuna kadar açıklanırsa üretici bahçesine mutlu, mesut ve ürününü kaç liradan satacağını bilerek girecektir."

Karan, erken hasadın ürünün pazara erken inmesine yol açacağına işaret ederek, "Üretici serbest piyasanın insafına bırakılmadan TMO'nun fındık alım kararı ve fiyatı belirlenmelidir. Aksi taktirde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üreticilerimiz ilk etapta ürününü ucuz satmak zorunda kalacak ve yine kaybeden üretici, kazanan tekelci zihniyetler olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni hasat öncesi serbest piyasada fındık fiyatının ani bir düşüş yaşadığının altını çizen Karan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde 18-19 liraya kadar çıkan fındık fiyatı şu anda 12-13 liraya kadar düşmüş durumda. Bunun anlamı serbest piyasa aktörleri ve tekelci zihniyet yeni sezon öncesi fındık fiyatlarını düşüre bildiği kadar düşürmek, müdahil alım olmazsa üreticinin alın terini ucuza kapatmaktır."