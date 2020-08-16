Soydan, Perşembe ilçesinde bazı üreticileri fındık harmanlarında ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı. Burada AA muhabirine, fındıkta kurutma işleminin son derece önemli olduğunu belirten Soydan, fındığın uzun süre depoda kalabilmesi için yeterince kurutulması gerektiğine dikkati çekti.
Soydan, harmana gelen fındığın belli aralıkla karıştırılması, ürünün yağmur almaması için de gerekli önlemin alınması gerektiğini ifade etti.
Fındık için sürekli emek verildiğini ve yıl boyunca bu ürün için harcama yapıldığını kaydeden Soydan, "Hem üretici hem de ülke için bir tane fındığın bile değeri çok yüksektir. Onun için üreticileri özellikle uyarıyoruz. Hastalık oluşmaması için fındığı yeterince kurutup bu şekilde depomuza koyalım ve ardından pazara sunalım." dedi.
Soydan, fındığın patozdan çıktıktan sonra içeriğindeki yabancı maddelerin ve kırık fındıkların ayrıştırılması gerektiğine de işaret ederek, yeterli ayrıştırılma olmaması durumunda ürünün pazarlama sırasında sorun yaşayacağını söyledi.
Bu sezon da Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) piyasada olacağını anımsatan Soydan, şöyle devam etti:
"TMO'nun fındık alım kriterleri oluyor. Geçtiğimiz yıllarda bu kriterler uygulandı. Bu sene de önceden belirlenmiş kriterlerin alım sırasında uygulanması bekleniyor. Dolayısıyla üreticilerimiz ürününü TMO'ya getirirken, çürük oranına, nem oranına ve içerisindeki yabancı maddelere çok dikkat etmelidir. Bilinmeli ki bir randıman 44 kuruş demek. Bu da üretici açısından önemli bir ek gelir olacak. Üreticilerimiz kaliteli fındıklarını pazara indirerek verdiği emeklerinin karşılığını fazlasıyla alabilir. Her şey üreticimizin elinde."
Soydan, TMO'nun fındık alımına hazır olduğunu bildiklerini belirterek, ofisin ilerleyen günlerde, alım kriterlerini ve alım noktalarını kamuoyuyla paylaşacağını vurguladı.
Özellikle bölgede gurbetçi üreticinin oldukça fazla olduğunu aktaran Soydan, şunları kaydetti:
"Bu üreticilerimizin bir an önce gurbete dönmek istemeleri sonucunda yoğun bir şekilde fındığı pazara indirmeleri söz konusu. Dolayısıyla bir anda pazara inen fındık nedeniyle arz talep dengesinde oynamalar oluyor. Haliyle bu durum serbest piyasadaki fiyatların düşmesine neden olabilir. Bizim üreticilerden beklentimiz ihtiyacı kadar fındık satmaları yönündedir. Üretici ihtiyacı kadar fındığını satıp işini görebilir. Geri kalan fındığını ise deposunda bulundurmaya gayret etsin."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!