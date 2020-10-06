Fındık üreticilerine eğimli arazilerde damla sulama sistemi önerildi

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de küresel iklim değişiminin etkilerinin, son yıllarda ciddi şekilde görülmeye başladığını söyledi.
Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gelen kuraklık endeksinin yaygınlaştığını, buna bağlı olarak sıcaklık artışları yaşandığına işaret eden Demir, "Bölgemizde son yıllarda ocak ve şubat aylarında kış kuraklıkları yaşıyoruz. Yaz aylarında ise kuraklık tehlikesi ile daha çok karşı karşıya kaldık. Karadeniz Bölgesi'nde bazı yerleri şiddetli yağışlar alırken bazı yerler ise aşırı kuraklıkla karşı karşıya kaldı." diye konuştu.
Bu sürecin devam etmesi halinde ileriki yıllarda tarımsal üretimde kalite ve verim düşüklüğünün ciddi oranda hissedileceğini vurgulayan Demir, "Küresel iklim değişimi gelecekte fındık alanlarını etkileyebilir. Fındıkta kalite ve verim artışını sağlamak için sulama yapılabilir." ifadesini kullandı.
- "Fındık üretimi büyük bir kuraklık riski altında"
Karadeniz Bölgesi'nin önemli ürünü fındığın kuraklıktan etkilenebileceğini dile getiren Demir, "Türkiye son 15 yılın en kurak yılını yaşıyor. Dünyada toplam fındık üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Türkiye'de kuraklıktan dolayı üretim ve kalite düşebilir. Fındık üretimi kuraklık riski altına girebilir." diye konuştu.
Demir, kuraklığın küresel iklimin etkisine bağlı bir süreç olduğuna dikkati çekerek son 20 yıldır bölgede iklimlerin değiştiğini gözlemlediklerini anlattı.
Küresel iklim değişikliği ve doğaya yapılan müdahalelerin bu olaylarda etkili olduğunun altını çizen Demir, "Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda karasal iklimin yansımalarını daha sık ve net görülmektedir. Özellikle son dönemde yaşanan sel felaketleri bir kez daha göstermiştir ki küresel iklim değişikliklerinin ve Karadeniz Bölgesi'nde doğaya yapılan bilinçsiz ve kontrolsüz müdahalelerin bu olaylarda etkisi olmaktadır." dedi.
Türkiye'de son yıllardaki yağış miktarında yüzde 25 azalma bulunduğunu, bu sene bu rakamın daha da yukarı çıktığını belirten Demir, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin çölleşme riski haritasına baktığımızda, yıllara göre güneyden kuzeye doğru gelen bir kuraklık var. Önlem almazsak, Türkiye'nin doğal su kaynaklarını koruyamazsak önümüzdeki 30 yıl içinde karşılaşacağımız manzara olumsuz olacak. Temmuz ayına denk gelen, fındığın ürün verme ve irileşme dönemlerinde su stresi yaşamaması için sulama yapılması önemlidir. Engebeli ve eğimli arazilerde ise damla sulama sistemleri kurulmalıdır. Doğru ve kontrollü sulama ile hem ürün kalitesi hem de verimde artış olacaktır. Üreticilerimiz şimdiden sulama sistemlerini hazırlamalıdır."
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