Fındık sezonunda tarımsal yaralanmalarda artış gözleniyor

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Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, Karadeniz Bölgesi'nde fındık sezonunun başlamasıyla tarımsal yaralanmalarda artış gözlendiğini ve mutlaka tarım makineleri ile profesyonel kişilerin ilgilenmesi gerektiğini bildirdi.

"AÇIK KIRIK VAKALARIYLA ÇOK SIK KARŞILAŞILIYOR"

Teknolojinin gelişmesiyle birçok tarım makinesinin de kullanılmaya başlandığını dile getiren Coşkun şöyle devam etti: "Endüstriyel tarım her ne kadar tarımla uğraşan kişilerin işini kolaylaştırmış olsa da maalesef bazı kazaların da önünü açmakta. Ülkemiz bir tarım ülkesi ve verimli toprakların olduğu bir coğrafyadayız. Özellikle Karadeniz Bölgesi'ne bakacak olursak yoğun bir şekilde tarım yapılmakta. Gün geçtikçe artan teknolojiyle beraber de endüstriyel tarım artık büyük önem kazandı. Bu her ne kadar tarımla uğraşan kişilerin işini kolaylaştırmış olsa da maalesef bazı kazaların da önünü açmakta. Ortopedi ve travmatoloji hekimleri olarak özellikle bu yaz dönemlerinde çok sık açık kırık vakaları ile karşılaşmaktayız. Bu yaralanmaları tedavi ederken bazen maalesef uzuv kayıplarıyla da karşılaşıyoruz. Özellikle yaralanmanın oluş mekanizması, yaralanmanın şiddeti ve yaranın dış ortamda kalma süresi, uzuv kaybına neden olan başlıca faktörler arasında sayılabilir. Tarımla uğraşan vatandaşlarımızın bu yaralanmalara karşı önlem almaları gerekir."

Özellikle tarım arazilerinde ulaşım için kullanılan araçlarla yapılan kazalardan dolayı çok sayıda vaka olduğunu belirten Coşkun, "Bunlardan özellikle halk arasında patpat olarak bilinen bir aracımız var. Bu araç tarımsal ürünleri taşımak için çok ideal olsa da insan taşıma için çok uygun değildir. Dolayısıyla aracın, kapasitesinden fazla yük ve insan taşırken devrilmesine bağlı olarak birçok vaka görmekteyiz. Bu vakalar genellikle beyin cerrahisini, ortopedi ve travmatoloji cerrahisini, göğüs cerrahisini ve genel cerrahiyi ilgilendiren vakalar olmakta" ifadesini kullandı.

Endüstriyel tarıma bağlı makinelerin kullanımındaki ihmallerden dolayı insanların yaralandığını söyleyen Coşkun, "Özellikle ucuz iş gücü nedeniyle tarımla profesyonel olarak ilgilenmeyen kişilerin tarımla uğraşması bu kazalara davetiye çıkarıyor. Tarımla ilgili yapılacaklar noktasında mutlaka profesyonel insanların tarımla ilgilenmesi ve yönlendirmesi çok önemli" dedi.

"YAZ AYLARINDAKİ TRAVMA VAKALARININ YAKLAŞIK YÜZDE 10'U TARIMSAL YARALANMA"

Yazın hasat yapılan ürünlerin arttığını ve hasatta endüstriyel tarım aletlerinin daha fazla kullanıldığını dile getiren Coşkun şunları kaydetti: "Tarımsal yaralanmaları ortopedi ve travmatoloji açısından konuşacak olursak travma vakalarının yaklaşık yüzde 10'u kadarlık bir kısmını oluşturuyor. Özellikle yaz aylarında yoğunluğun arttığını görmekteyiz. Tarım yaralanmalarına bağlı olarak kırık vakaları, açık kırık vakaları hatta bazı ampütasyon (uzuv kaybı) vakaları gelebiliyor. Yaz ayı boyunca gördüğümüz yaklaşık 100 civarı bir vaka serisi vardı. Yaklaşık 17 vakaya ampütasyon yapmak zorunda kalmıştık. Gerçekten de şanssız yaralanmalar. Sadece Samsun'dan değil Sinop, Ordu, Giresun, Çorum, Tokat ve Amasya'dan gelen tarım yaralanmalarını da karşılamaktayız. Dolayısıyla merkezimiz çoklu travmalar ve tarım yaralanmaları açısından oldukça deneyimli bir merkez. Bu hastaların ihtiyacı olan tüm cerrahi ve medikal tedavileri uygulayabiliyoruz."