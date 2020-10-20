Fındık kremalı katmeri tam kıvamında yapabilmek için yoğurduğunuz hamur bir hayli önem taşıyor. Hamurunuzun ele yapışmaması ve kulak memesi kıvamında olması gerekiyor.

FINDIK KREMALI KATMER TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 çay bardağı ılık yoğurt

1 çay bardağı ılık süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un (Mayalandırın)

1 yemek kaşığı kuru maya

1 kahve fincanı ılık süt

1 yemek kaşığı şeker

İç harcı için;

Fındık ezmesi

Açmak için;

1 çay bardağı nişasta

Aralarına sürmek için;

100 gr eritilmiş tereyağ

Üzeri için;

1 tane yumurta sarısı

FINDIK KREAMALI KATMER NASIL YAPILIR?

İlk önce ön mayalandırma yapılır. Bir kaseye süt, şeker ve kuru maya ilave edilir ve mayalandırılır.

Derin yoğurma kabına tüm sıvı malzemeler koyulur ve mayayı da öyle güzel bir şekilde karıştırılır.

Ardından kontrollü bir şekilde un ilave edilerek yoğrulur.1 saat mayalandırılır.

Mayalanma işlemi bittikten sonra hamuru 2 bezeye ayrılır.

Ardından 8’e bölünür ve tatlı tabağı büyüklükte merdane ile açılır.

Diğer bezede 8’e bölünür. 8 beze üst üste her bir kata tereyağ sürülür. 15 dk bekletilir ki iyi açılsın.

Ardından merdane ile açılır veya el ile. Açıldıktan sonra 8 ve ya 12 ”ye bölünür.

Ardından iç harçtan koyulur ve ardından sarılır.

Tepsi’ye yerleştirilir ve 30 dk tepsi mayası sağlanır.

Ardından yumurta sarısı sürülür.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirilir.