Fındık kadınların elinde değer kazanıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "yeşil altın" diye tabir edilen fındık, bahçeden toplandıktan sonra fabrikaya getirilerek kadınların elinde tek tek işleme alınıyor.
Günde 100 ton fındık ayıklama işlemi yapılan fabrikada, kadınlar fındığın kalitesinin düşmemesi için büyük uğraş veriyor.
Fabrikada çalışan 50 kadın, iç fındık olarak gelen ürünün içindeki yabancı maddeleri, taşı, toprağı ve çürük olan fındıkları ayıklıyor.
Yoğun mesai harcayarak ürüne değer kazandıran kadınlar, aile bütçelerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.
- "Kadınların çok önemli rolü var"
Fabrika sahibi Şefik Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların fabrikada çok önemli rolü olduğunu söyledi.
Fabrikada 50 kadının çalıştığını belirten Kaya, "Fındığın içinde bulunan taş, toprak, yabancı madde ve çürük fındığı ayıklıyoruz. Kadın çalışanlarımız ayıklama konusunda zahmetli bir uğraş veriyor. Taş ayıklama makinemiz ayıklama yapsa bile yine de kadınların önüne yabancı maddeler geliyor. Kadınlarımız işini ince eleyip sık dokuyor ve iç fındığımızı tertemiz piyasaya sürüyoruz." diye konuştu.
Kaya, fındığın pazara inmeden birkaç işlemden geçtiğini anlatarak "Günde 100 ton fındık işlemi yapabiliyoruz. Kırma işlemi, ayırma işlemi ve fındığı temizleme işlemi yapıp ürünü ihracata gönderiyoruz. Genellikle ihracat yapıyoruz. Fındığımızı, İtalya gibi ülkelere gönderiyoruz. O yüzden sezon zahmetli geçiyor." ifadelerini kullandı.
- "Yaptığımız işten memnunuz"
Kadın işçilerin şefi Sabiha Bostancı da sorumluluk gerektiren, zahmetli bir iş yaptıklarını söyledi.
Ürünün değer kaybetmemesi için yoğun mesai harcadıklarını anlatan Bostancı, "Çürük fındıkları, taşları, toprakları ayıklıyoruz. Ayıkladığımız fındıkları ambara depoluyoruz. Sorumluluğu olan bir iş, fındığın ambara temiz inmesi gerekiyor." dedi.
Bostancı, fabrikada çalışan kadınların büyük bir kısmının geçimini iç fındık temizleyerek sağladığını dile getirerek şunları kaydetti:
"Yaptığımız işten gayet memnunuz. Hepimiz uğraş veriyoruz. Kadınlar evlerine ekmek götürdükleri için ve burada çalıştıkları için mutlu. Fabrikada çalışan çoğu kadın ihtiyaç sahibi olduğu için buradan geçimini sağlıyor. Zahmetli bir iş yapıyoruz ama hepimiz mutluyuz."
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