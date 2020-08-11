Fındık işçilerine Kovid-19 denetimi - ORDU

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Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çavuşlar Mahallesi'nde fındık hasadı yapan işçilere yönelik Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.Habersiz gerçekleştirilen denetimde ekipler, işçileri sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin de uyardı.Ekipler, maske, kolonya ve dezenfektan dağıttıkları işçilerin ateşini de ölçtü.Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Demiralp, gazetecilere, yörede fındık hasadının devam ettiğini belirterek, belediye olarak koronavirüse yönelik denetimleri sürdürdükleri söyledi.Bugün zabıta ekiplerinin bahçelerde çalışan işçileri denetlediğini aktaran Demiralp, denetimde herhangi bir eksilik saptanmadığını kaydetti.Demiralp, kurallara uyan bahçe sahipleri ve işçilere teşekkür etti.- İşçiler ve üreticiler denetimden memnunMardin'den gelen üniversite öğrencisi Zilan Öncel, kendi masraflarını çıkarmak için Ordu'da olduğunu belirterek, koronavirüs tedbirlerini alarak hasat yaptıklarını söyledi.Bu hastalığın bir an önce atlatılması için çok dikkat ettiklerini dile getiren Öncel, belediye ekiplerince yapılan denetimden de memnun olduklarını belirtti.Öncel, kendilerinin sağlığı için yapılan denetim nedeniyle Altınordu Belediyesine teşekkür etti.Üretici Yusuf Çağlayan ise yapılan denetimi takdirle karşıladıklarını belirterek, "Biz de fındık hasadında mümkün olduğunca sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz." dedi.Çalışan işçileri zaman zaman bu konuda uyardıklarını ifade eden Çağlayan, "Bu işin şakası yok. Onun için herkes dikkatli olmak durumunda." ifadelerini kullandı.