T\u00fcrkiye den, 2019-2020 f\u0131nd\u0131k ihra\u00e7 sezonunun ilk ay\u0131nda 46 bin 105 ton f\u0131nd\u0131k sat\u0131larak 296 milyon 313 bin dolar gelir sa\u011fland\u0131. Karadeniz F\u0131nd\u0131k Mamulleri ve \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 \u0130lyas Edip Sevin\u00e7, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 1-30 Eyl\u00fcl d\u00f6neminde 46 bin 105 ton i\u00e7 f\u0131nd\u0131k ihracat\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fini belirtti. Sevin\u00e7, bu ihracat kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda 296 milyon 313 bin 575 dolar gelir sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Ge\u00e7en sezonun ayn\u0131 d\u00f6nemine oranla f\u0131nd\u0131k ihracat\u0131nda miktarda y\u00fczde 87, de\u011ferde ise y\u00fczde 122 art\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015fti\u011fine dikkati \u00e7eken Sevin\u00e7, \u00c7in Halk Cumhuriyeti ne y\u00f6nelik ihracat\u0131n da \u00f6nemli art\u0131\u015f trendine girdi\u011fini aktard\u0131. Sevin\u00e7, \u00c7in Halk Cumhuriyeti nin en fazla f\u0131nd\u0131k ihra\u00e7 edilen 4. \u00fclke konumuna geldi\u011fine i\u015faret ederek, bu ba\u015far\u0131dan dolay\u0131 sekt\u00f6r ad\u0131na son derece gururlu oldu\u011funu kaydetti. F\u0131nd\u0131kta 2019-2020 ihracat sezonu 31 A\u011fustos 2020 de sona erecek. \r \u00a0