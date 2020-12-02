Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, yeni ihracat döneminin ilk üç ayında yurt dışına 557,6 milyon dolarlık fındık satıldığını bildirdi.
Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 1 Eylül-30 Kasım döneminde 81 bin 421 ton fındık ihracatı karşılığında 557 milyon 596 bin 680 dolar elde ettiğini belirtti.
Bir önceki sezonun aynı döneminde ihracatın 139 bin 814 ton olarak gerçekleştiğine ve 902 milyon 938 bin 249 dolar gelir elde edildiğine dikkati çeken Sevinç, "Miktar bazında 58 bin 393 ton (yüzde 41,7),döviz girdisinde ise 345 milyon 341 bin 569 dolar (yüzde 38,2) azalış olduğu görülmektedir." ifadesini kullandı.
Kasım ayı fındık ihracatının da 22 bin 910 ton karşılığı 156 milyon 121 bin 723 dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Sevinç, şunları kaydetti:
"Miktar olarak karşılaştırdığımızda son 17 sezonun en düşük kasım ayı ihracatına tekabül etmektedir. Bu sonuçlar ülkemizdeki mevcut fındık stoku ve Türk ihracat sektörünün dinamikleri açısından maalesef önceden tahmin etiğimiz bir süreç olmasına rağmen kabul etmekte zorlandığımız bir sonuçtur. Önümüzdeki aylarda şartların iyileşebileceği hususundaki umudumuzu korumaya devam ediyoruz."
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