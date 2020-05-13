KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Eylül'de başlayan 2019-2020 sezonunun 8 ayında, Türkiye'nin 277 bin 281 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 844 milyon 289 bin dolar gelir sağladığını söyledi.
Geçen sezonun aynı döneminde 210 bin 600 ton fındık satışına karşılık 1 milyar 222 milyon doları aşkın kazanç sağlandığını ifade eden Sevinç, buna göre hem gelir hem de miktarda artış olduğunu aktardı.
Sevinç, gelinen durumun Türkiye açısından sevindirici olduğunu dile getirerek, bu sezon gelir bakımından 2.5 milyar doları hedeflediklerini bildirdi.
Tonaj açısından 330-340 bin ton fındık satışına doğru gittiklerine dikkati çeken Sevinç, "Bu, cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru olur. Daha önceki sezonlarda 300 bin ve bu rakamın biraz üzerindeydi. Bu sezon ise en yüksek rakama ulaşılacak gibi görünüyor." dedi.
Sevinç, 2019-2020 döneminde yakalanan ihracat rakamının Türkiye ekonomisi ve fındığı açısından sevindirici olduğunu vurguladı.
Tonajda yakalanan başarının Türk fındığı açısından yüksek rekoltenin artık bir sorun teşkil etmediğinin göstergesi olduğunu belirten Sevinç, şöyle konuştu:
"İhracat miktarı iç fındık olarak 330-340 bin tona doğru gidiyor. Bu da 660-680 bin ton kabuklu fındık etmekte. Yakalanan başarı rekolteye, ürüne bağlı. Yeterli fındık varsa yeterli iş de vardır. Rekolteye göre bağlantılar ve alımlar yapıldı. Şu anda da satış iyiye doğru gidiyor. Yüksek rekolte sorun olmaktan çıktı."
Sevinç, dış satımda ürün kalitesi ve verimin önemine işaret ederek, fındık üreticilerinden zirai mücadeleye önem vermelerini istedi.
'ÇİN PAZARINDA DURAĞANLIK YAŞANIYOR'
Son yıllarda Türkiye açısından en önemli dış pazarın Çin haline geldiğini belirten Sevinç, yeni tip koronavirüs nedeniyle bu ülkeye yapılan ihracatta durağanlık yaşandığını, salgın sürecinin sona ermesiyle ihracatın yeniden ivme kazanacağını söyledi.
Sevinç, ABD bademinin, Çin pazarında Türk fındığına rakip olmaya başladığını ifade ederek, "Şu anda ABD bademi, Türk fındığının yarı fiyatına. Bu durum da Türk fındığına karşı ABD bademini alternatif haline geliyor. Buna karşı kalite, verim ve fiyat açısından politikalar üretmeliyiz." dedi.
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