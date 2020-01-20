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Karadeniz Bölgesi’nde çiftçinin en önemli gelir kaynaklarından olan fındık, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine 2019 yılı Ocak ayında bin 282 ton, Şubat ayında 493 ton, Mart ayında bin 129 ton, Nisan ayında 569 ton, Mayıs ayında da 275 ton, Haziran ayında 208 ton, Temmuz ayında 574 ton, Ağustos ayında 400 ton, Eylül ayında 3 bin 461 ton, Ekim ayında da 2 bin 241 ton, Kasım ayında 3 bin 485 ton ve Aralık ayında da bin 226 ton fındık olmak üzere 2019 yılında toplam 15 bin 344 ton iç fındık ihracatı yapıldı.
2018’i solladı
Fındık üretiminde olduğu gibi ihracatında da önemli yer tutan Düzce’den AB ülkelerine 2018 yılında 13 bin 797 ton iç fındık ihraç edilirken 2019 yılında önemli bir artış yaşandı.
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