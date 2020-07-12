TZOB)Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındıkta hasat dönemine yaklaşıldığını, hasat tarihlerinin ilerleyen günlerde ilgili kurumlar tarafından kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Üreticilerin mevsimlik işçi arayışlarının sürdüğünü dile getiren Soydan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan bu sezon da bölgeye 15 binin üzerinde işçinin gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Bu işçilerin bir kısmının Kurban Bayramı öncesi, bir kısmının da bayram sonrası bölgede olacağını belirten Soydan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon Gürcistan'dan işçi gelmemesi durumunun söz konusu olduğunu, bunun, Doğu ve Güneydoğu illerinden işçilere talebi artıracağını bildirdi.

Soydan, şunları kaydetti:

"Koronavirüse karşı tedbirlerimizi alarak mevsimlik tarım işçileriyle fındığımızı toplamak istiyoruz. Valiliğimiz başta olmak üzere ziraat odaları ile diğer kurumlar da konuyu zaten yakından takip etmekteler. İşçilerin konaklayacakları alanlar oluşturuldu. Gerek sosyal mesafe gerekse hijyen kurallarına uyarak fındık hasadını tamamlamak istiyoruz."

Soydan, Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın" projesini sonuna kadar destekledikleri, dileyen üreticilerin buradan da işçi temininde bulunabileceğini belirtti.