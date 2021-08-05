Fındıkta taban fiyatını belirlemeye yönelik bakanlık çalışmaları sürerken, üreticilerden gelen taban fiyatı önerisi de merak ediliyor. İşte konuya ilişkin son durum...
FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?
Fındık fiyatlarına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği zaman detaylar haberimiz içerisinde yer alacak.
FINDIK FİYATLARI 2021 NE KADAR OLACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığının rekolte tespit çalışmalarını tekrar yapması nedeniyle fındık fiyatının açıklanmasında gecikme yaşanıyor. Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, beklentilerinin 27-28 lira civarı gibi olduğunu belirterek, “Tüm fındık piyasası ve fındık bölgesi her sezon sadece meseleyi fiyat üzerinden tartışıyor. Böyle olunca da çözümler hep günü birlik oluyor. Maalesef meselelere kalıcı çözüm üretemiyoruz. Fiyatlar çok oynak olunca insanların iyi beklentisi çok yukarda kötü beklentisi çok dipte oluyor. Dolayısıyla bu piyasayı oturtamadığımız için hep fiyat konuşuluyor. Benim şu anda gördüğüm hükümet 26-27-28 gibi bir fiyat açıklayacak gibi görünüyor. Ama üretici bundan memnun olur mu? Bir kısım memnun olacaktır ama beklentisi 30 olanlar var, 35 olanlar var. Görünen o ki 27-28 gibi bir fiyat açıklanacak gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.
GÜNCEL FINFIK FİYATLARI
AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21.00 - 23.00
ALAPLI FINDIK FİYATLARI: 21.00 - 23.00
BARTIN FINDIK FİYATLARI: 21.00 - 23.00
ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 20.50 - 23.00
DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21.00 - 23.00
FATSA FINDIK FİYATLARI: 20.50 - 23.50
GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 20.00 - 24.70
KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20.25 - 23.00
ORDU FINDIK FİYATLARI: 21.50 - 23.50
SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20.25 - 23.25
SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 20.00 - 22.55
TERME FINDIK FİYATLARI: 21.50 - 23.25
TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21.75 - 23.25
ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 20.50 - 23.50
ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 20.25 - 23.00
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