Fındık Çalışma Grubu Meclis'te toplandı

Fındık üretimi yapılan illerin AK Parti milletvekillerinden oluşan Fındık Çalışma Grubu, 2020 yılı fındık hasadı öncesinde üreticinin talep ve beklentilerini değerlendirmek için TBMM'de bir araya geldi.
Öztürk, AA muhabirine, başkanlığında gerçekleştirilen Fındık Çalışma Grubu toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Öztürk, fındık üretimi yapılan bölgelerin milletvekilleri olarak üreticilerin talep ve beklentilerine tercüman olmak için yeni sezon öncesinde bir araya geldiklerini söyledi.
Milletvekillerinin toplantıda görüşlerini dile getirdiklerini, 2019'da uygulanan fındık alım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Öztürk, toplantıda ortaya çıkan düşüncelerin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile hükümete iletmek üzere bir komisyon oluşturulduğunu bildirdi.
- "Piyasayı yöneten bir model oluştu"
Geçen yıl fındık fiyatlarının hasat öncesinde açıklanmasının son derece isabetli olduğunu dile getiren Öztürk, 2019 fındık sezonunda uygulanan müdahale fiyatının ve sürecin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından iyi yönetilmesinin, üreticileri ve bölge insanını memnun ettiğini belirtti.
Öztürk, zamanında ve yerinde müdahalenin, piyasayı olumlu yönde etkilediğini, TMO'nun etkin bir fındık piyasasının oluşturulmasına katkı sağladığını ifade ederek TMO'nun müdahale alımı yaptığı fındıkları piyasanın ihtiyacı olduğu dönemde, talebe göre piyasaya arz etmesi sonucunda, piyasayı yöneten bir model oluştuğunu vurguladı.
Piyasada fındık fiyatlarının, TMO fiyatlarının üzerine çıktığını söyleyen Öztürk, "Bu da uygulanan sistemin doğru olduğunun ve örnek teşkil etmesi gerektiğinin işareti olmuştur. İnanıyorum ki bundan önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da dünya fındık piyasasında Türkiye'nin kararları etkin olacaktır." diye konuştu.
- "Sürecin takipçisiyiz"
Yeni piyasanın oluşma aşamalarının önceden bilinmesinin, sektörün tüm paydaşlarına fayda sağladığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:
"Devletimizin ana rol üstleneceği bir fındık piyasası, fiyatların pozitif yönde oluşmasını sağlayacaktır. İhracat potansiyelimizin ve ülkemize döviz kazandıracak ihracat miktarının artırılması için bu durumun gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Kaldı ki yaşanan Kovid-19 süreci iyi analiz edildiğinde, fındık sektörünün kontak kapatmadan döviz kazandırıcı faaliyetlerine devam ettiği ve ülkemiz için ne kadar önemli bir ürün olduğu açıkça görülmektedir. 700 bin hektar alanda, 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren, ülkemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındıkla ilgili nihai kararı hükümetimiz verecektir. Üreticimizin mağdur olmaması için hükümetin gereken adımları atacağına inanıyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Fındık üreticimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz."
,Sinan Uslu
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