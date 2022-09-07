Fındık bahçesindeki kulübede ölü bulundu

İHA

Ordu'da yakınlarının ulaşamadığı 46 yaşındaki Tuncay Yağızoğlu, ahşap kulübe çatısında ölü bulundu.

Olay, Ulubey ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Tuncay Yağızoğlu'ndan (46) haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Vatandaşların da yardımıyla süren çalışmaların neticesinde Yağızoğlu, fındık bahçesinde bulunan ahşap kulübenin çatısında hareketsiz halde bulundu.

YABANİ HAYVAN SALDISI MI?

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde ise, Tuncay Yağızoğlu'nun kafasında açık yara olduğu, yabani hayvan saldırısına uğraması sonucu yaralanarak hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Soruşturma sürüyor.