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Samsun'un Canik ilçesinde, fındık toplarken tüfekle açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Olay, Gökçepınar Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, fındık toplarken mola verip bahçede dinlenen işçiler art arda ateşlenen silah sesi duydu. Bu sırada 13 yaşındaki Yiğit T. ile babaannesi Gülsevin T.'nin (59) bacaklarına tüfek saçmaları isabet etti.

Yiğit T. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Gülsevin T. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silah sesi duyduklarını ancak ateş edeni görmedikleri söyleyen işçilerin ifadesine başvuran jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.