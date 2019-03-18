Fidelity, Worldpay ile uluslararası ödeme sektörünün gelişm geçmiş en büyük satın almasını gerçekleştirecek. ABD merkezli finansal hizmetler devi Fidelity National Information Services Inc. (FIS),online ödeme işleme şirketi Worldpay Inc.'i 34 milyar dolarlık nakit ve hisse senedi karşılığında satın alacak.

FIS ve Worldpay arasındaki anlaşmaya göre, satın alımdan sonra oluşacak şirket hisselerinin yüzde 53'üne FIS hissedarları, yüzde 47'sine de WorldPay hissedarları sahip olacak.

Ayrıca, FIS'in Worldpay'in toplam borcunu finanse edeceği ve anlaşma sonuna Worldpay hissedarlarının sahip oldukları hisse başına 11 dolar ve 0.9287 FIS hissesine sahip olacağı belirtildi.



Söz konusu anlaşmanın ardından oluşacak şirketin yönetim kurulunda FIS'ten yedi kişinin, Worldpay'den de beş kişinin yer alacağı duyurulurken, konuyla ilgili yapılan açıklamada FIS Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Gary Norcross'un yeni şirkette de görevine devam edeceği ve Worldpay Yönetim Kurulu ve CEO'su Charles Drucker'ın da Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı olacağı vurgulandı.



Anlaşmanın 2019'un ikinci yarısında tamamlanması öngörülüyor.

Boston Consulting Group ve Swift'in raporuna göre ödemeler sektörünün toplam cirosunun 2027 yılına dek 2.4 trilyon dolara çıkması bekleniyor.