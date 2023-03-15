EMEKLİ MAAŞI QNB FİNANSBANK'A NASIL TAŞINIR?
QNB Finansbank müşterisi iseniz;
Emekli maaş taşıma işlemi ve promosyon başvurusu için QNB Finansbank çağrı merkezi 0850 222 11 00 'ı arayıp cep telefonunuzdan dijital onay vererek işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Şubeye gelmeden size en yakın QNB Finansbank Şubesi’ni arayarak emekli maaşınızı cep telefonunuzdan dijital onay vererek QNB Finansbank’a taşıyabilirsiniz.
QNB Finansbank İnternet şubesi aracılığıyla ya da PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle, www.turkiye.gov.tr adresine girerek sosyal güvenlik kurumu içerisinden bulunduğunuz kurumu seçerek banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.