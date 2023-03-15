Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Finansbank emekli EYT promosyon kampanyası 2023 | QNB Finansbank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor?

Finansbank emekli EYT promosyon kampanyası: 2023 Finansbank EYT promosyon ne kadar?

Finansbank EYT emekli promosyon kampanyası ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmasının ardından gözler QNB Finansbank EYT emekli promosyonu ne kadar? sorusuna çevrildi. Güncel Finansbank emekli promosyon kampanyasının detaylarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 2023 QNB Finansbank EYT promosyon ödemeleri...

Giriş: 15.03.2023 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM'de kabul edimesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle bankalar EYT banka promosyon kampanyaları da güncellendi. Peki, Finansbank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? İşte 2023 QNB Finansbank EYT promosyon ödemeleri kampanyası detayları...

  • EYT'LİLER BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK Mİ?

    Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.

  • QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

    QNB Finansbank 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı.

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 TL aralığı 4.800 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499 TL aralığı 5.600 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999 TL aralığı 7.200 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000 TL ve üzeri 8.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

  • EMEKLİ MAAŞI QNB FİNANSBANK'A NASIL TAŞINIR?

    QNB Finansbank müşterisi iseniz;

    Emekli maaş taşıma işlemi ve promosyon başvurusu için QNB Finansbank çağrı merkezi 0850 222 11 00 'ı arayıp cep telefonunuzdan dijital onay vererek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

    Şubeye gelmeden size en yakın QNB Finansbank Şubesi’ni arayarak emekli maaşınızı cep telefonunuzdan dijital onay vererek QNB Finansbank’a taşıyabilirsiniz.

    QNB Finansbank İnternet şubesi aracılığıyla ya da PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle, www.turkiye.gov.tr adresine girerek sosyal güvenlik kurumu içerisinden bulunduğunuz kurumu seçerek banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.

  • *Banka promosyon ödemeleri 15 Mart 2023 verilerini içermektedir. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla promosyon ödemelerinde artış ihtimali oluştu. Detaylı bilgileri bankaların kendi resmi sitelerinden takip edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.