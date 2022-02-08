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Aylık en düşük kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %7,56, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %8,10 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %8,33, külçe altın %8,81, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %8,88, Euro %9,45 ve Amerikan doları %9,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %8,87, külçe altın %9,34, DİBS %9,41, Euro %9,98 ve Amerikan doları %10,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %4,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %15,85 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %32,56, TÜFE ile indirgendiğinde ise %25,31 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde %15,74 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %0,24 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %36,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise %26,76 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ DOLARDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %23,08 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %5,44 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %8,03, Euro %12,07, BIST 100 endeksi %32,13, mevduat faizi (brüt) %40,64 ve DİBS %48,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %19,70 ve Euro %14,45 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi %11,67, mevduat faizi (brüt) %22,75 ve DİBS %32,69 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.