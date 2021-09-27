BDDK, Inveo Yatırım Holding ve iştiraki Gedik Yatırım tarafından yapılan yatırım bankası kuruluş başvurusunu onayladı. Inveo Yatırım Holding Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Dr. Önder Halisdemir'in yönettiği yatırım bankası kurma çalışmaları kapsamında temmuz ayında BDDK'ya müracaat edilmişti.
Yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek olan Inveo Yatırım Bankası'nın sermayesinin %74,99'u Inveo Yatırım Holding A.Ş.'ye, %25'lik kısmı ise Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait olacak. Geri kalan hisseler ise grup şirketlerinden Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırım CEO'su Onur Topaç ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç arasında paylaşılacak.
Yatırım bankasının kuruluşuna BDDK tarafından izin verilmesinin ardından Inveo Yatırım Holding adına açıklama yapan Gedik Yatırım'ın CEO'su Onur Topaç: "Sermaye piyasalarındaki 30 senelik deneyimimizi bir üst seviyeye çıkartmak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanına katkı sağlamak için çıkmış olduğumuz bu yolculukta BDDK'nın yatırım bankası kuruluş başvurumuzu onaylamasıyla önemli bir aşamayı tamamlamış bulunuyoruz. Bu onay, sermaye ve para piyasalarındaki tecrübemizi, ülkemizin ve şirketlerimizin sürdürülebilir büyümesi yönünde kullanma motivasyonumuzu daha da yükseltti. Finans dünyasında yaşanan dönüşüm paralelinde, yeni nesil yatırım bankamızın sektördeki özgün konumlanmasında finansal teknolojiler ana rehberimiz olacak. Finansal hizmetlerin gelişimine nitelikli değer katarak ülkemizdeki güçlü bankacılık sistemini ve yatırım bankacılığı iş modellerini bir üst seviyeye taşımak vizyonuyla çıktığımız bu yolda ana hedefimiz sektöre öncülük etmek olacak."
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