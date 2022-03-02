Finansal tablolara KKM ayarı

AA

KGK'nin bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı'nı uygulayan işletmelerden KKMH'yi muhasebeleştirmelerine ilişkin rehberlik sağlayan açıklama metni, kurumun internet sayfasında (www.kgk.gov.tr) yayımlandı.

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin döviz ve altın mevduat ve katılım fonu hesaplarının, KKMH'ye dönüştürülmesi sağlanarak hesap sahiplerinin kur ve altın fiyatı farkına karşı korunması hedefleniyor.

KKMH'nin asgari 6 ay vadeyle açılması ve vade sonunda döviz kurundaki değişikliklere bağlı olarak alınacak nakit tutarının belirsiz olması nedeniyle KKMH nakit ve nakit benzeri olarak değerlendirilmiyor.

Buna karşın mevduat ve katılım hesabı sahibi sözleşmeye dayalı olarak nakit elde etme hakkı kazandığından KKMH, "finansal varlık" tanımını karşılıyor. Dolayısıyla mevduat sahibi işletmeler tarafından KKMH, finansal varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin hükümleri düzenleyen TFRS uyarınca finansal tablolara yansıtılacak.

- KKMH'nin yansıtılacağı kalemler

KKMH, anapara ve faiz veya kar payı içeren nakit akışlarına sahip bir finansal varlık olmakla birlikte söz konusu nakit akışları döviz kurundaki veya altın fiyatlarındaki artışa bağlı olarak değişebileceğinden aynı zamanda bir türev ürün özelliği de gösteriyor.

Dolayısıyla bu özellikleriyle KKMH'nin TFRS'de finansal varlık ölçüm sınıflarından hangisine tabi olacağı belirlenirken türev ürün unsuru barındıran karma sözleşmelere ilişkin hükümlerin dikkate alınması da gerekecek.

Bu tür mevduat ve katılım hesapları bulunan işletmeler tarafından KKMH, gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılarak ölçülecek.

Bu doğrultuda KKMH, Finansal Durum Tablosu'nda "finansal yatırımlar" sınıfında sunulacak ve raporlama dönemi sonlarında KKMH'nin gerçeğe uygun değerindeki değişimler Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda "Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler" kalemine yansıtılacak.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı uyarınca KKMH'nin "Diğer Finansal Araçlar" sınıfında değerlendirilmesi ve gerçeğe uygun değer değişiminin kar veya zarara yansıtılarak ölçülmesi gerekiyor.

Bu kapsamda KKMH, Finansal Durum Tablosu'nda "Finansal Yatırımlar" sınıfında sunulacak ve raporlama dönemi sonlarında KKMH'nin gerçeğe uygun değerindeki değişimler Kar veya Zarar Tablosu'nda "Finansal Yatırımlar Değer Artış Kazançları veya Finansal Yatırımlar Değer Azalış Zararları" altında gösterilecek.