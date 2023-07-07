Finansal okuryazarlık projesi ile 10 yılda 60 bin çocuğa ulaşıldı

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Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile ING Türkiye'nin birlikte gerçekleştirdiği tasarruf odaklı bir finansal okuryazarlık eğitim programı Turuncu Damla projesi ile 10 yılda yaklaşık 60 öğrenciye ulaşıldığı açıklandı. 2013 yılından bu yana devlet ilkokullarının 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 8 hafta boyunca finansal okuryazarlık eğitimi sağlanan proje ile çocuklarda erken yaşta tasarruf bilinci oluşturulması ve davranış değişikliği yaratılması amaçlandığı belirtildi.

Ulusal ve uluslararası platformlarda pek çok ödül kazanan Turuncu Damla projesi, birçok alanda başarıyı getiren sabır, azim, sebat, özgüven ve liderlik gibi temel özelliklere odaklanırken, toplam 8 hafta boyunca ‘gelecek odaklı davranış’, ‘limitli kaynaklar’, ‘cazip ürüne karşı durabilme’, ‘istek ve ihtiyaç arasındaki farkı görebilme’, ‘bütçeleme’, ‘sabırlı davranma’, ‘zor kararlar verebilme’ ve ‘grup kararları alabilme’ konularındaki eğitimlerle çocukların bakış açılarını geliştirmeye katkı sağlıyor.

BAHAR DÖNEMİNDE 4.700'ÜN ÜZERİNDE MEZUN

Turuncu Damla’nın 2023 yılı bahar dönemi başarıyla sona erdi. Bu dönemde Ağrı, Bursa ve Kırklareli illerinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliğinde 140 okulda 220 öğretmen ile 4 bin 770 öğrenciye ulaşıldı.

HEDEF CİNSİYET FARKLILIĞINI ORTADAN KALDIRMAK

Proje ile öğrencilere, sınıf öğretmenleri üzerinden doğal eğitim ortamları bozulmadan eğitim veriliyor ve eğitimlerin etkisi akademik temelli analizlerle ölçümleniyor. Etki ölçüm sonuçları, eğitimin ‘rekabet eğilimindeki cinsiyet farklılığını’ ortadan kaldırdığını, eğitim alan kız öğrencilerin rekabete yatkınlığının, eğitim alan erkek öğrencilerle aynı seviyeye yükseldiğini ortaya koydu. Ayrıca, projenin bahar döneminde yer alan öğretmenlere değerlendirme formu iletilerek görüşleri alındı. Formu dolduran öğretmenlerin neredeyse tamamı bu projeyi başkalarına önereceğini ve projedeki hikayelerin çocukların seviyesine uygun olduğunu belirtti.