Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 4 milyar 883 milyon dolar, yükümlülükleri ise 2 milyar 463 milyon dolar azaldı. Bu kapsamda net döviz pozisyonu açığı 2 milyar 420 milyon dolar artarak 83 milyar 828 milyon dolara çıktı.

Varlık dağılımı incelendiğinde, haziranda bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 3 milyar 410 milyon dolar ve 1 milyar 970 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 294 milyon dolar ve 202 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde yükümlülük dağılımında ise ithalat borçları, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 413 milyon dolar, 557 milyon dolar ve 493 milyon dolar azaldı.

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Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, haziranda yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mayıs 2023 dönemine göre 394 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 951 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 30 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 877 milyon dolar azaldı.

Haziranda kısa vadeli varlıklar 145 milyar 358 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 83 milyar 315 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 62 milyar 44 milyon dolarla bir önceki aya göre 4 milyar 541 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde gerçekleşti.