Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, mayıs ayında 165 milyar 55 milyon dolar seviyesine indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 665 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 1 milyar 409 milyon dolar azaldı.
Böylece net döviz pozisyon açığı, 165 milyar 55 milyon dolara gerileyerek 2 milyar 74 milyon dolar azaldı.
Varlık dağılımı incelendiğinde mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat alacakları 2 milyar 679 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 97 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 127 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 665 milyon dolar arttı.
Yükümlülük dağılımında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 511 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 274 milyon dolar, ithalat borçları 2 milyar 646 milyon milyon doları azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 409 milyon dolar azalış kaydetti.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, mayıs ayında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler, 562 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 2 milyar 73 milyon doları arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 533 milyon dolar, uzun vadeli krediler 387 milyon doları azaldı.
Mayıs ayında kısa vadeli varlıklar 104 milyar 537 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 710 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 13 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşerek geçen aya göre göre 3 milyar 633 milyon doları arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 oldu.
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