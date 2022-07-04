Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, nisanda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 349 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 5 milyar 897 milyon dolar azaldı.
Böylece net döviz pozisyon açığı, 6 milyar 246 milyon dolar azalarak 105 milyar 42 milyon dolara indi.
Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 756 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 822 milyon dolar ve 282 milyon dolar arttı.
Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre ithalat borçları 1 milyar 524 milyon dolar artarken, yurt içi ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 5 milyar 17 milyon dolar ve 2 milyar 404 milyon dolar azalış kaydetti.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 185 milyon dolar, uzun vadeli olanlar da 4 milyar 832 milyon dolar azaldı.
Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 609 milyon dolar ve uzun vadeli krediler 3 milyar 489 milyon dolar azaldı.
Nisanda kısa vadeli varlıklar 143 milyar 548 milyon dolar ve kısa vadeli yükümlülükler 82 milyar 973 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise nisanda bir önceki aya göre 2 milyar 357 milyon dolar azalarak 60 milyar 575 milyon dolara geriledi.
Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.
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