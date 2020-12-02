Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, eylülde bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 547 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 1 milyar 580 milyon dolar azaldı.
Net döviz pozisyon açığı, bir önceki aya kıyasla 3 milyar 127 milyon dolar azalarak 162 milyar 276 milyon dolara indi. Finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları 130 milyar 806 milyon dolar, yükümlülükleri 293 milyar 82 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 324 milyon dolar ve 2 milyar 587 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat ise 1 milyar 359 milyon dolar azaldı.
Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 964 milyon dolar ve 1 milyar 116 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 2 milyar 500 milyon dolar arttı.
KISA VADELİ NET DÖVİZ ĞPOZİYONU FAZLASI 17.1 MİLYAR DOLAR
Yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler eylülde 1 milyar 291 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 673 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan krediler ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 104 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 720 milyon dolar azaldı.
Eylül itibarıyla kısa vadeli varlıklar 110 milyar 373 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 93 milyar 272 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 17 milyar 101 milyon dolar olarak gerçekleşerek bir önceki aya göre 410 milyon dolar arttı.
Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 oldu.
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