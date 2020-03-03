03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, geçen yıl sonunda 175 milyar 128 milyon dolar seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),Aralık 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.
Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, Aralık 2019'da bir önceki aya göre 308 milyon dolar, yükümlülükler 117 milyon dolar arttı.
Net döviz pozisyon açığı ise geçen yıl sonunda 175 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşerek, açık bir önceki aya göre 191 milyon dolar geriledi.
Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 268 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 283 milyon dolar ve 274 milyon dolar yükseldi.
Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler 2 milyar 433 milyon dolar gerilerken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 732 milyon dolar ve 1 milyar 818 milyon dolar arttı.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Aralık 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya kıyasla 387 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 119 milyon dolar artış gösterdi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 223 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 838 milyon dolar azaldı.
Aralık 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 103 milyar 994 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 94 milyar 241 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 9 milyar 753 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli
yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 oldu.
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