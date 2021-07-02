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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, nisanda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 5 milyar 177 milyon dolar, yükümlülükleri 6 milyar 121 milyon dolar arttı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 944 milyon dolar artarak 158 milyar 732 milyon dolara çıktı.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 282 milyon dolar, ihracat alacakları 1 milyar 347 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 514 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 2 milyar 880 milyon dolar, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1 milyar 349 milyon dolar, ithalat borçları 1 milyar 892 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, nisanda yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 1 milyar 200 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 679 milyon dolar artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 655 milyon dolar, uzun vadeli krediler 1 milyar 586 milyon dolar yükseldi.

Kısa vadeli varlıklar, nisanda 123 milyar 557 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 101 milyar 422 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, nisanda bir önceki aya göre 1 milyar 808 milyon dolar artarak 22 milyar 135 milyon dolara yükseldi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 oldu.