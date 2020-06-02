Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, martta bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 476 milyon dolar azaldı, yükümlülükleri ise 431 milyon dolar arttı.
Böylece net döviz pozisyon açığı, 171 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşerek bir önceki aya göre 907 milyon dolar artış kaydetti.
Varlık dağılımı incelendiğinde, martta bir önceki aya göre ihracat alacakları 1 milyar 280 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat 539 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 157 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar, 476 milyon dolar azalış gösterdi.
Yükümlülük dağılımında ise martta bir önceki aya göre ithalat borçları 343 milyon dolar azalırken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 79 milyon dolar ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 695 milyon dolar arttı. Bunlara bağlı olarak yükümlülüklerde 431 milyon dolar artış gerçekleşti.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, martta bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 1 milyar 551 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 472 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 5 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 357 milyon dolar arttı.
Aynı dönemde, kısa vadeli varlıklar 108 milyar 807 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 99 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, martta 8 milyar 553 milyon dolar gerçekleşerek şubat dönemine göre 2 milyar 179 milyon dolar azalış kaydetti. Bu gelişmelerle kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da yüzde 33 oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!