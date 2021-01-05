Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),"Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri - Ekim 2020" verisini yayımlandı.
Buna göre Ekim 2020 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; bir önceki ay verilerine kıyasla varlıklar 8 milyar 27 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 37 milyon dolar arttı.
Net döviz pozisyon açığı, bir önceki aya kıyasla 4 milyar 990 milyon dolar azalarak 157 milyar 235 milyon dolara indi. Finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları 138 milyar 813 milyon dolar, yükümlülükleri 296 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 959 milyon dolar, ihracat alacakları 3 milyar 694 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 224 milyon dolar arttı.
Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 848 milyon dolar, 840 milyon dolar ve 349 milyon dolar artış gösterdi.
KISA VADELİ NET DÖVİZ POZİSYONU FAZLASI 25.2 MİLYAR DOLAR
Yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler ekimde bir önceki aya kıyasla 302 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 546 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan krediler ise kısa vadeli olanlar 570 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 759 milyon dolar arttı.
Geçen yılın ekim sonu itibarıyla kısa vadeli varlıklar 118 milyar 156 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 92 milyar 990 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 25 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşerek, bir önceki aya göre 8 milyar 71 milyon dolar artış gösterdi.
Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 oldu.
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