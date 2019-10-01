Türkiye'de finansal istikrarın güçlendirilmesi amacıyla tasarrufları artırarak sermaye piyasaları için kaynak oluşturacak adımlar atılması planlanıyor. Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında her doğan çocuğa bir banka veya katılım finans şirketi hesabı açılması, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin sosyal tarafların mutabakatıyla hayata geçirilmesi, yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarına "Dövizli BES" uygulamasının getirilmesi gibi adımlar finansal istikrara katkı sağlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 2020-2022 YEP dönemi boyunca, finansal istikrarın güçlendirilmesi, dolarizasyonun azaltılması, tasarrufların artırılması ve dış finansmana bağımlılıktan kaynaklanan kırılganlıkların azaltılması, finansal piyasalarda bilgi boşluklarını dolduracak yapısal reformlarla kaynak dağılımı ve fiyatlama etkinliğinin artırılması, finansal sistemin sermaye piyasası bacağının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında dolarizasyonun azaltılması amacıyla fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamanın yanında dövize alternatif olabilecek Türk lirası bazlı finansal ürünler geliştirilerek yaygınlaştırılacak.

Bankacılık sektörünün daha verimli çalışması amacıyla finansal dar boğaz yaşayan ancak mali sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılması neticesinde istihdama katkı sunması ve katma değer üretmesi mümkün görünen firmaların borçları temmuz ayında yayımlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Kanunu çerçevesinde yapılandırılacak. Yapılandırma neticesinde borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağı öngörülen firmalar finansal yeniden yapılandırma kapsamı dışında bırakılacak, kaynakların daha verimli alanlara aktarılması sağlanacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ OLUŞTURULACAK

Gelecek 3 yılda alınacak en önemli tedbirlerden biri de tasarrufları artırarak sermaye piyasaları için kaynak oluşturacak adımlar atmak olacak.

Bu kapsamda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatıyla hayata geçirilecek.

Finansal sistemdeki sistemik risk birikimini azaltmak, finansal derinliği ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarına "Dövizli BES" uygulaması getirilecek.

Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmesi sağlanacak.

Vatandaşın Kumbara Hesabı uygulaması ile her doğan çocuğa bir banka veya katılım finans şirketi hesabı açılacak. Böylece finansal sisteme katılım ve tasarruf erken yaşta teşvik edilecek.

Kurulan Türk Reasürans AŞ ile reel sektörün sigorta teminatı bulmakta zorlandığı alanlarda Türkiye Reasürans Havuzu devreye girecek, uygun fiyatla sigortaya erişim sağlanacak. Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kurulacak.

HİSSELER GRUPLANDIRILACAK

Sermaye piyasasının gelişmesi için gerekli mevzuat ve kurumsal altyapı çalışmaları sürdürülecek, Sermaye Piyasası Kanunu'nda sermaye piyasalarının etkinliğini güçlendirici değişiklikler yapılacak.

Kitle fonlaması uygulamasıyla yatırımcılar için alternatif bir yatırım kanalı, girişimciler için de yeni bir finansman kanalı oluşturulacak.

Hisse senedi piyasasında hisselerin gruplandırılarak yatırımcının kolay seçiminin sağlanmasına yönelik düzenleme yapılacak.

Sermaye piyasalarında pazar ve ürün çeşitliliğini artıracak adımlar atılacak. Türk lirası gecelik referans faiz oranına dayalı krediler ve tahvil ihraçları yaygınlaştırılacak. Böylece her iki tarafı da Türk lirası olan faiz takası anlaşmalarının altyapısı oluşturularak bankaların orta ve uzun vadeli Türk lirası faiz risklerini döviz likiditelerini kullanmadan yönetmelerine olanak sağlanacak.

Uluslararası yatırımcılara Borsa İstanbul'da omnibus hesaplar üzerinden işlem yapma imkanı tanınacak, Borsa İstanbul bünyesinde döviz piyasası kurulacak ve dolarizasyonun azaltılmasına yönelik ilave tedbirler alınacak.

ÖDEME SİSTEMLERİNİN DENETİMİ MERKEZ BANKASINA BAĞLANACAK

Bankalar eliyle reel sektörde finansal ve kurumsal yönetim kalitesinin yükseltilmesine yönelik tedbirler getirilecek.

Katılım finans şirketlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yeni iş modeli/pencere sistemi uygulamasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Ödeme sistemlerinin gözetim ve denetimi Merkez Bankasına bağlanacak ve bu sistemlerin etkinliğinin artırılması için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek.

Türkiye'de finansal teknolojilerin (Fintek) yaygınlaştırılmasına yönelik kapsamlı bir strateji dokümanı ve eylem planı hazırlanacak, bu alanda yapılan çalışmalar tek elden koordineli bir şekilde yürütülecek.

Türkiye Emlak Katılım Bankası bünyesinde uzun vadeli tasarrufu teşvik edecek ve düşük maliyetle konut edinimi sağlayacak "Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi" kurulacak.