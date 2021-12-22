Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor

Finansal İstikrar Komitesinin ikinci toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Finansal İstikrar Komitesinin ikinci toplantısı, yarın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilecek.

Saat 11.00'de yapılması planlanan toplantıda, yerel ve küresel finansal sistemdeki son gelişmeler ile bu gelişmeler ışığında finansal istikrarın korunması adına atılacak adımlar görüşülecek.

Finansal İstikrar Komitesi, finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi, piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla kuruldu.