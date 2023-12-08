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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Finansal İstikrar Komitesi toplandı - İş-Yaşam Haberleri

        Finansal İstikrar Komitesi toplandı

        Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 22:23 Güncelleme: 08.12.2023 - 22:23
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        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, komitenin, fiyat istikrarına yönelik atılan adımların etkilerini değerlendirdiği kaydedildi.

        Türkiye ve küresel ekonomik görünümün ele alındığı toplantıda, ülkenin bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasalarındaki güncel gelişmelerin değerlendirildiği, sektörel düzeyde atılması gereken adımların istişare edildiği belirtildi.

        “BEKLENTİLERDEKİ İYİLEŞMENİN MAKRO FİNANSAL RİSKLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTTI”

        Büyümede başlayan yeniden dengelenme sürecinin, cari açıktaki düşüşün ve beklentilerdeki iyileşmenin makro finansal riskleri önemli ölçüde azalttığının gözlemlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Uluslararası rezervlerimizdeki güçlü artışın ve risk primimizdeki iyileşmenin finansal istikrarı pekiştirdiği vurgulanmıştır. Mevduat ve kredi piyasalarına ilişkin genel görünüm değerlendirilmiş olup, önümüzdeki döneme ilişkin politika çerçevesi müzakere edilmiştir. Komite, sürdürülebilir yüksek büyümenin önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürecektir."

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