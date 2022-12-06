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Finansal İstikrar Komitesi 7. toplantısı gerçekleştirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesinde, ülke genelinde finansal okuryazarlığı artıracak bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarına hız verilmesi kararının alındığını bildirdi

Giriş: 06.12.2022 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
Finansal İstikrar Komitesi 7. toplantısı gerçekleştirildi
HABERTURK.COM

Finansal İstikrar Komitesi’nin 7. Toplantısı, dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durum değerlendirildi.

Açıklamada "Son dönemde vatandaşlarımızın sermaye piyasalarına artan ilgisi bu piyasaların derinleşmesi ve gelişmesi açısından önemli görülmektedir. Bu kapsamda, başta yatırımcı hakları, temel finansal bilgiler ve kavramlar olmak üzere ülke genelinde finansal okuryazarlığı artıracak bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarına hız verilmesi kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bunun yanında komitenin 6. toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan çalışma grubu tarafından TROY kart şemasının kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar üyelere sunuldu.

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