Finansal İstikrar Komitesi 7. toplantısı gerçekleştirildi

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Finansal İstikrar Komitesi’nin 7. Toplantısı, dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durum değerlendirildi.

Açıklamada "Son dönemde vatandaşlarımızın sermaye piyasalarına artan ilgisi bu piyasaların derinleşmesi ve gelişmesi açısından önemli görülmektedir. Bu kapsamda, başta yatırımcı hakları, temel finansal bilgiler ve kavramlar olmak üzere ülke genelinde finansal okuryazarlığı artıracak bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarına hız verilmesi kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bunun yanında komitenin 6. toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan çalışma grubu tarafından TROY kart şemasının kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar üyelere sunuldu.