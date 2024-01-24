Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.981,28 %0,39
        DOLAR 30,2785 %0,05
        EURO 32,9472 %0,35
        ALTIN 1.976,88 %0,39
        FAİZ 42,83 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 22,06 %1,14
        BITCOIN 39.877,00 %1,72
        GBP/TRY 38,5222 %0,29
        EUR/USD 1,0871 %0,19
        BRENT 79,64 %0,11
        ÇEYREK ALTIN 3.232,70 %0,41
        Haberler Ekonomi Para Finansal Hizmetler Güven Endeksi ocakta geriledi - Para Haberleri

        Finansal Hizmetler Güven Endeksi ocakta geriledi

        Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ocakta bir önceki aya göre 20,6 puan azalarak 140,8 seviyesine düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finansal Hizmetler Güven Endeksi ocakta geriledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

        Finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks, ocakta bir önceki aya göre 20,6 puan azalarak 140,8 seviyesinde gerçekleşti.

        Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler FHGE’yi azalış yönünde etkiledi.

        İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler, son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler zayıfladı.

        REKLAM

        İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenlerin lehine olan seyir güçlenirken, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir miktar geriledi.

        Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir önceki döneme kıyasla zayıfladı.

        Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler güçlendi.

        Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler, hem Avrupa Birliği (AB) içindeki hem de AB dışındaki yurt dışı piyasalarda zayıfladı.

        Gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler ise AB içindeki yurt dışı piyasalarda bir miktar güçlenirken, AB dışındaki yurt dışı piyasalarda aynı kaldı.

        2024 yılı ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)”, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 21,4, 2,1 ve 32,3 puanlık azalış gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        "Ağır hastaya sorular!"
        "Ağır hastaya sorular!"
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        Habertürk Anasayfa